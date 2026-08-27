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Kucağında çocuk varken katletti! Diyarbakır'daki kahreden kadın cinayeti kamerada

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Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşini çocuğunu görme bahanesiyle parka çağıran E.A., 32 yaşındaki Sultan Akdemir'i kucağında bebeği varken katletti. Defalarca edilen ateş sonrası Akdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, E.A. çocuğunu alarak kaçtı. Olay anına ilişkin görüntüler bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarı’ndaki bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.A.’nın çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti.

Kucağında çocuk varken katletti! Diyarbakır daki kahreden kadın cinayeti kamerada 1

E.A., Sultan Akdemir’den çocuğu alarak uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran E.A., Sultan Akdemir’e art arda ateş etti.

Kucağında çocuk varken katletti! Diyarbakır daki kahreden kadın cinayeti kamerada 2

ÇOCUĞU DA ALARAK KAÇTI

Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığılırken saldırgan eş E.A., çocuğu da alarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sultan Akdemir, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sultan Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kucağında çocuk varken katletti! Diyarbakır daki kahreden kadın cinayeti kamerada 3

SİLAHI ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Öten yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.A.’nın silahı çıkardığı sırada Sultan Akdemir’in eşinin elini tutmaya çalıştığı çift arasında kısa süreli arbede yaşandığı yer aldı. Polis ekipleri kaçan E.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kucağında çocuk varken katletti! Diyarbakır daki kahreden kadın cinayeti kamerada 4

Kucağında çocuk varken katletti! Diyarbakır daki kahreden kadın cinayeti kamerada 5

Kucağında çocuk varken katletti! Diyarbakır daki kahreden kadın cinayeti kamerada 6

Kucağında çocuk varken katletti! Diyarbakır daki kahreden kadın cinayeti kamerada 7

Kucağında çocuk varken katletti! Diyarbakır daki kahreden kadın cinayeti kamerada 8

Kucağında çocuk varken katletti! Diyarbakır daki kahreden kadın cinayeti kamerada 9

Kucağında çocuk varken katletti! Diyarbakır daki kahreden kadın cinayeti kamerada 10


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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