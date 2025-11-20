HABER

Kucağında çocukla kapıyla 6 dakika mücadele etmiş! Zehirlenerek ölen Böcek ailesinin kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

Hazar Gönüllü

İstanbul'da zehirlenerek yaşamını yitiren Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı ortaya çıkmıştı. Rahatsızlandıktan sonra ambulans çağıran ailenin kilitli kaldığı 6 dakikanın görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde baba Servet Böcek'in dakikalarca kapıyı açmak için verdiği mücadele görüldü.

Türkiye, Almanya'dan tatile geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde zehirlenip yaşamını yitiren 4 kişilik Böcek ailesini konuşuyor. Kahreden olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşmıştı. Ambulans çağıran aile otelde bir süre kilitli kaldı.

DAKİKALARCA KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde Baba Servet Böcek'in kucağında çocuğuyla otelin kilitli kapısını açmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Baba Böcek o anlarda anahtar arıyor, daha sonra kapıyı kırmaya çalışıyor.

İşte 6 dakika süren o anlardan görüntüler:

RESEPSİYON GÖREVLİSİ OTELİ KİLİTLEYEREK YEMEĞE GİTMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sevk yazısında; resepsiyon görevlisi olarak çalışan M.M.U.D.C'nin "bilgi sahibi" sıfatıyla ilk alınan ifadesinde, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü beyan ettiği aktarıldı.

Dosyadaki kamera görüntülerinde vefat eden baba Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı bilgisine yer verilen yazıda, baba kucağındaki çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu sırada M.M.U.D.C'nin gelerek kapıyı açtığı bilgisine yer verildi.

Şüpheli M.M.U.D.C'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğinin tespit edildiği yazıda vurgulandı.

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

4 kişilik Böcek ailesinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Fatih otel böcek
