Küçük Berra'dan kahreden haber! 7 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 12 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuza giren Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi. Küçük kız, su içinde fenalaşınca öğretmenleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı.

İlk müdahalesi yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

