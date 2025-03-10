Küçük çocuğunu taciz eden baba infial yaratmıştı! Bakanlık duyurdu... İğrenç görüntülerin ardından harekete geçildi

Sosyal medyada yayılan iğrenç bir görüntü herkesin tepkisini çekti. Görüntülerde bir şahsın küçük çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu görüldü.

"SÖZ KONUSU VİDEO SONRASI EKİPLERİMİZ İVEDİLİKLE HAREKETE GEÇMİŞTİR"

İğrenç olayın ardından birçok tepki gelirken, konuyla ilgili olarak harekete geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu video sonrası adres tespitinin yapılmasının ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir" denildi.

ŞAHIS GÖZALTINDA; ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Şahsın emniyet birimleri tarafından gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak yürütülecek hukuki sürece müdahil olarak olayın yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.