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  4. Küçük çocuğunu taciz eden baba infial yaratmıştı! Bakanlık duyurdu... İğrenç görüntülerin ardından harekete geçildi

Küçük çocuğunu taciz eden baba infial yaratmıştı! Bakanlık duyurdu... İğrenç görüntülerin ardından harekete geçildi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.03.2025 16:10
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Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir şahsın, küçük çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu görüldü. Kısa sürede yayılan görüntüler infial yaratırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken, çocuklar devlet korumasına alındı.

Küçük çocuğunu taciz eden baba infial yaratmıştı! Bakanlık duyurdu... İğrenç görüntülerin ardından harekete geçildi

Sosyal medyada yayılan iğrenç bir görüntü herkesin tepkisini çekti. Görüntülerde bir şahsın küçük çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu görüldü.

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"SÖZ KONUSU VİDEO SONRASI EKİPLERİMİZ İVEDİLİKLE HAREKETE GEÇMİŞTİR"

İğrenç olayın ardından birçok tepki gelirken, konuyla ilgili olarak harekete geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu video sonrası adres tespitinin yapılmasının ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir" denildi.

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ŞAHIS GÖZALTINDA; ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Şahsın emniyet birimleri tarafından gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak yürütülecek hukuki sürece müdahil olarak olayın yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı cinsel taciz çocuk
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