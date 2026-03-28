Küçük oğluyla birlikte çalışan temizlik işçisi duygulandırdı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde görev yapan bir temizlik işçisi, küçük oğluyla birlikte çalışırken görüntülendi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde görevine çıkan temizlik işçisi, küçük yaştaki oğlunu da yanına alarak sokak temizliği yaptı. Babasına yardım etmeye çalışan minik çocuk, çöp poşetini tutarak çevreyi temizlemeye çalıştı.

Durumu fark eden vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, çocuğun babasına destek olmasını takdir etti.



