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Küçük öğrenciden alkışlanacak hareket!

18.03.2025 14:36
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Seyit Onbaşı’nın kahramanlığından etkilenen 8 yaşındaki öğrenci, okul köşesindeki maketine selam vererek izleyenleri duygulandırdı.

Küçük öğrenciden alkışlanacak hareket!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde duygulandıran bir an yaşandı. Kemal Kıvırcıoğlu İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Seyit Aktaş, derste Seyit Onbaşı’nın kahramanlığını öğrendikten sonra okulun köşesinde bulunan Seyit Onbaşı maketinin yanına giderek saygı duruşunda bulundu ve selam verdi. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Minik Seyit’in bu içten davranışı, izleyenleri hem duygulandırdı hem de takdir topladı.
Öğretmenimiz bize derste Seyit onbaşıyı anlatmıştı. Ben de Seyit onbaşıya selam vererek saygı gösterisinde bulundum" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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