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Küçükçekmece'de 11 katlı binada çıkan yangında can pazarı; 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece'de bir sitede bulunan 11 katlı binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle 9 kişi dumandan etkilenirken, paniğe kapılan 1 kişi ise binanın birinci katından aşağı atladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 10 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de 11 katlı binada çıkan yangında can pazarı; 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 15.30 sıralarında Atakent Mahallesi 4'üncü Cadde'de bulunan bir sitede çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Küçükçekmece de 11 katlı binada çıkan yangında can pazarı; 10 kişi hastaneye kaldırıldı 1

Küçükçekmece de 11 katlı binada çıkan yangında can pazarı; 10 kişi hastaneye kaldırıldı 1

11 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN PANİĞİ

Bu sırada paniğe kapılan 1 kişi ise binanın birinci katından aşağı atladı. Yoğun duman nedeniyle binada 19 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Küçükçekmece de 11 katlı binada çıkan yangında can pazarı; 10 kişi hastaneye kaldırıldı 3

MAHSUR KALAN 19 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 19 kişiyi kurtarıp, alevlere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilenen 9 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Küçükçekmece de 11 katlı binada çıkan yangında can pazarı; 10 kişi hastaneye kaldırıldı 4

Yangın nedeniyle binada hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

19 Haziran 2026
19 Haziran 2026

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Küçükçekmece
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