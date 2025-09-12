Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın faciası: Bir kişi hayatını kaybetti!

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçam Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın girişinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Apartmanın girişinde çıkan dumanlar kısa sürede bütün binayı sardı. Apartman sakinlerinin bir kısmı kendilerini sokağa atarken bir kısmı da üst katlara çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişiye ulaştı. Apartman içerisinde yoğun dumana maruz kalan Mustafa Gürhan (63) merdiven ile apartmandan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı alan Gürhan ambulans ile hastaneye götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'1 İTFAİYE ERİ DE DUMANDAN ETKİLENDİ'

Üst katlarda yoğun dumana maruz kalan 1 kadın da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların ambulanslara taşınması sırasında bazı apartman sakinleri gözyaşlarına tutmadı. Yakınlarının ambulanslara taşındığını görenler ise sinir krizi geçirdi. Sokakta yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Yangın sırasında dumandan etkilenen kediler apartmandan çıkartıldı. Kedilere sahipleri, şırınga içerisinde ayran içirdi.

Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilenerek hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemi alırken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokak sakini Çiğdem Aslan, "Patır patır sesler geldi. Yanan apartmanda arkadaşlarım vardı. Tek amca yaşıyordu, ona baktık biz. Bir anda alevler sardı. Elektrik kablolarındanmış. Sonra ortalık ana baba günü gibi oldu. İlk alevler kapıdan çıktı. İnsanlar çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlar. Diğerleri hep yukarıya kaçmış. 3 kişiyi gördüm. Kadın olan pek kötü değildi. Tanıdığım kişinin durumu iyi değildi. 1 tane de çocuk çıkartılar ama ben görmedim" dedi.

(DHA)