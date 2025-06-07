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Küçükçekmece'de bayramın 2'nci gününde vatandaşlar sahile akın etti

Küçükçekmece'de bayramın 2'nci gününde sıcaklardan bunalan vatandaşlar kendilerini sahile attı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, sıcak havada serinlemek için denize girerken bazı vatandaşlar da kumsalda güneşin keyfini çıkardı.

Küçükçekmece'de bayramın 2'nci gününde vatandaşlar sahile akın etti

Küçükçekmece'de, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar Menekşe sahiline akın etti. Sahile aileleri ve arkadaşlarıyla gelen genç yaşlı çok sayıda vatandaş kameralara yansıdı. Kimi vatandaş denizde yüzerken kimisi de güneşlenerek kumsalın keyfini çıkardı. Aileleriyle sahile gelen bazı vatandaşlar ise bir yandan mangal yakarken bir yandan da oyunlar oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

"BİR YANDAN YÜZERKEN BİR YANDAN MANGAL YAKIYORUZ"

Sıcak havalarda bayram tatilini denize girerek değerlendiren Necati Demir, "Atmosfer çok güzel hava da sıcak. Arkadaşlarla beraber hem geziyoruz hem de bayram gününde denize giriyoruz. Mangal da yapıyoruz bir yandan" dedi.

"SU ÇOK GÜZEL, BAYRAM TATİLİNİ BÖYLE DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK"

Arkadaşlarıyla sahile gelen Rahman Kıvcı isimli vatandaş, "Havalar çok sıcak. Bayram tatili için buraya geldik. Bu plajı tercih ettik çok güzel. Mangal da yapıyoruz. Yüzeceğiz arkadaşlarımızla beraber. Kurban Bayramı'nı böyle değerlendirmek istedi. Su çok güzel. Biraz kuruduk şu an ama tekrar gireceğiz" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Küçükçekmece
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