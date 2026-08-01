HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Küçükçekmece'de çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Akçalar Sokak'ta saat 23.15 sıralarında 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece de çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı 1

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YANGIN PANİĞİ

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Küçükçekmece de çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı 2

1 KİŞİ YARALANDI

Yangında yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangın nedeniyle çatı katında maddi hasar meydana gelirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.,

Küçükçekmece de çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da ev yangınında yürek yakan görüntülerBursa'da ev yangınında yürek yakan görüntüler
Sokaktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralıSokaktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın Küçükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya bugün bunu konuşuyor! 18'i hayatını kaybetti

Dünya bugün bunu konuşuyor! 18'i hayatını kaybetti

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.