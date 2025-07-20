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Küçükçekmece'de dairenin balkonu çöktü! Bina tahliye edildi

İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü. Ölen ve yaralanın olmadığı olayda bina tahliye edilip mühürlendi. Belediye ekiplerinin alacağı karot örneği sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Küçükçekmece'de dairenin balkonu çöktü! Bina tahliye edildi

Olay, saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece'nin Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 2 katlı binanın balkon kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Beton parçalar, zemin katta bulunan marketin tentesine ve önünde park halinde olan otomobile zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece de dairenin balkonu çöktü! Bina tahliye edildi 1

BİNA BOŞALTILDI

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken, yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina mühürlendi. Belediye ekiplerinin yarın alacağı karot örneği doğrultusunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

"BİR ANDA ÇÖKME OLDU"

Olay anını anlatan Fatih Karabey, “Marketteydim, tam çıkıyordum. Burak Bey arkamdan geliyordu, ben bir adım öndeydim. Arkamdan bir ses geldi, balkon üzerimize çöktü. Herhangi bir uyarıcı ses duymadık, bir anda çökme oldu. Yoğun bir cadde burası, Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi.

Küçükçekmece de dairenin balkonu çöktü! Bina tahliye edildi 2

"İSTANBUL'UN ÇEŞİTLİ KÖŞELERİNDE CANLI BOMBA GİBİ BİNALAR VAR"

Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Pamuk ise, “Binada kullanılan demir cinsi eski, yani tırtıksız. Bu tür yapılar taşıma kapasitelerini yitiriyor. Geçen yıl Mayıs ayında yaşanan olayda olduğu gibi, kendi ağırlığını taşıyamayan köşelerde çökmeler meydana geliyor. Bu tarz yapılar İstanbul'un çeşitli köşelerinde adeta canlı bomba gibi duruyor. Her gün can ve mal kaybı riski taşıyor" diye konuştu

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul bina
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