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Küçükçekmece’de düğün salonunda cinayet! 1 kişi tutuklandı

Küçükçekmece’de düğün salonunda çıkan kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Küçükçekmece’de düğün salonunda cinayet! 1 kişi tutuklandı

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda alkollü oldukları öğrenilen R.T. ile Klych Buriyev (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda R.T., Buriyev’i bıçakla boyun bölgesinden yaralamıştı. Ağır yaralanan Buriyev, hayatını kaybetmişti.

TUTUKLANDI

Şüpheli, Avcılar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalanmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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