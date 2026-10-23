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Küçükçekmece’de iki katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Küçükçekmece’de, iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çatının alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece’de iki katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Yangın, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 1. İkitelli Caddesi'ndeki iki katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Yangın kısa sürede alevlere dönüşerek çatının büyük bir bölümünü sardı.

Küçükçekmece’de iki katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu 1

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YANGIN PANİĞİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe neden olan yangında kimse yaralanmazken, binanın çatısında maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Öte yandan çatının yandığı ve itfaiyenin müdahale ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Küçükçekmece
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