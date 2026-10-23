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Zonguldak'taki bina çökmesi soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta bina çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'taki bina çökmesi soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Olay, 21 Ekim'de Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Bitişikteki binanın yıkım çalışmaları sırasında 3 katlı betonarme binanın çökmesi sonucu Türkan Akçaharman Özhan (74) hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman (68) yaralandı.

ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden A.K., E.K. ve T.Ö. tutuklama talebiyle, F.B. ve S.C. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İş veren A.K., E.K. ve kepçe operatörü T.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.B. ve S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak bina
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