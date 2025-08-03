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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan apartman yıkım sırasında çöktü

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı apartman yıkım sırasında çöktü. Boş apartmanın yanındaki 3 katlı bina da tahliye edildi.

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan apartman yıkım sırasında çöktü

İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta kentsel dönüşüm için daha önce boşaltılan 5 katlı apartmandan dün gece sesler gelmesi üzerine bitişiğindeki 3 katlı bina tahliye edildi.

Küçükçekmece de kentsel dönüşüm için boşaltılan apartman yıkım sırasında çöktü 1

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA DA ZARAR GÖRDÜ

Bugün kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı boş apartman, çalışma sırasında çöktü. Çökme sonucu bitişikteki 3 katlı apartman ile inşaat halindeki bir bina zarar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile 3 katlı apartmanda yaşayan vatandaşların evcil hayvanlarını almasına yardımcı oldu. İhbar üzerine bölgeye zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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