HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Küçükçekmece’de kentsel dönüşümdeki binanın çatısında yangın

İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm aşamasında boşaltılan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Küçükçekmece’de kentsel dönüşümdeki binanın çatısında yangın

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm aşamasında boşaltılan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangının yıkım çalışmasındaki işçilerin demir kesme işlemi sırasında çıktığı iddia edilirken rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangının yan çatılara sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yangın nedeniyle bina girişindeki dükkanlar zarar gördü.

Küçükçekmece’de kentsel dönüşümdeki binanın çatısında yangın 1

BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRDİĞİ İÇİN BOŞTU

Mahmut Ecevit Ficil adlı esnaf, "Yangın, bir saat kadar önce çatı katında çıkmıştı. Yukarıda demir kesiyorlardı. Kıvılcımdan dolayı oldu. Aşağıya çay içmeye inmişlerdi. Etraftaki insanlar da gördü. İtfaiyeyi çağırdılar. Bina kentsel dönüşüme girdiği için boştu" dedi.

Küçükçekmece’de kentsel dönüşümdeki binanın çatısında yangın 2

Binanın giriş katındaki esnaflardan Yavuz Özdok, "Ekim ayında buradan karot alındı. Bize de 90 günümüzün olduğunu söylediler. Buranın Ocağın sonundan sonra boşaltılması lazım. Burada yapılan iş kaçak. Çıkan yangın da çalışanların spiralle demir kesmesinden dolayı oldu. Tüple kesiyorlar. 28 yıldır burada emeğim, hatıralarım var. Büyük bir ihtimalle malım da ziyan oldu" şeklinde konuştu.

Küçükçekmece’de kentsel dönüşümdeki binanın çatısında yangın 3

(İHA)

02 Ocak 2026
02 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te feci ölüm: Yem karma makinesine düştüGaziantep’te feci ölüm: Yem karma makinesine düştü
Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandıMuğla merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Küçükçekmece Kentsel dönüşüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.