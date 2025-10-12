HABER

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Küçükçekmece Sefaköy D-100 Karayolu’nda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.50 sıralarında D-100 Karayolu yan yol Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer M. idaresindeki 34 KHB 864 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

