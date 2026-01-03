Küçükçekmece’de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu: Araçlar zarar gördü

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Çam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı yerinden koparak savruldu.

RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Uçan çatı önce karşı binanın çatısının üzerine düştü ardından sokakta park halinde bulunan araçların üzerine isabet etti. O sırada sokakta kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yaşanan olayda üç araçta hasar oluşurken, çöken çatı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay anı bir iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, ekipler, düşen çatının sokaktan kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Olay sonucu aracında hasar oluşan İbrahim Keskin isimli vatandaş, "Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçtu, araçlarımız hasar gördü. Önce karşı binanın çatısına düşüyor ardından sokağa araçların üzerine düşüyor. Yaralı yok araçlarımızda hasar var sadece" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır