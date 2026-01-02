HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 yaralandı. Polisin, saldırıya ilişkin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışması sürüyor.

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından sokakta bulunan 3 kişiye silahla ateş açıldı.

Küçükçekmece de silahlı saldırı: 1 i ağır 3 yaralı 1

SİLAHLI SALDIRIDA 1'İ AĞIR 3 YARALANDI

İlk belirlemelere göre olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polisin, saldırıya ilişkin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışması sürüyor.

Küçükçekmece de silahlı saldırı: 1 i ağır 3 yaralı 2

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybettiBabasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybetti
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyon! 11 kişi tutuklandıTerör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyon! 11 kişi tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.