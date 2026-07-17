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Küçükçekmece'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı bir kadın hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü O.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Küçükçekmece Fatih Mahallesi 830. Yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. kontrolündeki 34 KM 7258 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeşe çalışan kadına çarptı.

Küçükçekmece de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti 1

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Kamyonun altında kalan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan kamyon sürücüsü O.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece kaza
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