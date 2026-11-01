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Küçükçekmece’de düğün salonundaki bıçaklı kavgada yeni gelişme: Şüpheli yakalandı

Küçükçekmece’de bir düğün salonunda cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavganın şüphelisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Avcılar’da suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Küçükçekmece’de düğün salonundaki bıçaklı kavgada yeni gelişme: Şüpheli yakalandı

Olay, Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü oldukları öğrenilen R.T. ile Klych Buriyev (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.T., Buriyev’i bıçakla boyun bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Buriyev, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli R.T.’nin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüpheli, Avcılar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Küçükçekmece
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