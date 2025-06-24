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Küçükçekmece’de geniş otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan geniş bir otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Küçükçekmece’de geniş otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Çiğdem Sevinç

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan geniş bir otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü sararken, bölge sakinleri panik yaşadı.

Olay Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bulunan otluk alanda öğle saatlerinde meydana geldi. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmek üzere olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin geniş bir alana yayılması nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti.

Özellikle yangının yakında bulunan meskenlere sıçramaması için büyük bir mücadele veren itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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