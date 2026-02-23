HABER

Kudüs’te Ramazan bu yıl sessiz başladı: Süslemeler yasak, ibadetler kısıtlı

İsrailli yetkililerin kısıtlamaları nedeniyle Kudüs halkı, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs’te Ramazan’ı sessiz geçiriyor.

İsrailli yetkililerin kısıtlamaları nedeniyle Kudüs halkı, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs’te Ramazan’ı sessiz ve hüzünlü geçiriyor.

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te, Ramazan ayı bu yıl sakin başladı. Her yıl renkli ışıklarla süslenen Şam Kapısı ve Eski Şehir çevresi İsrailli yetkililerin izin vermemesi nedeniyle bu yıl yerini sessizliğe bıraktı.

Çarşıda alış veriş yapan aileler, kurulan iftar sofraları Ramazan ayının ruhunu yaşatsa da Kudüs’te ticari faaliyetler bu yıl İsrailli yetkililerin getirdiği kota nedeniyle şehir sakinleriyle sınırlı kaldı. Kudüslü Muhammed Ebu Sbeitan, Mescid-i Aksa’nın varlığı nedeniyle Ramazan atmosferinin manevi olarak anlamlı kalmaya devam ettiğini ancak süslemelere izin verilmemesi, ibadet edenlere getirilen kota ve kısıtlamalar her yıl yaşanan Ramazan ruhuna gölge düşürdüğünü kaydetti.

Amir Khweis, Kudüs’ün bu yıl ziyaretçiler açısından daha sakin göründüğünü, uygulanan kısıtlamalara rağmen manevi Ramazan havasının devam ettiğini belirtti. Mustafa Ayad ise şehri "güzel ama hüzünlü" olarak tanımlayarak, Kudüslülerin uzun süredir Ramazan ile özdeşleştirdiği dekorasyonların yokluğuna dikkat çekti.

İsrail tarafı, Ramazan boyunca haftada 10 bin Filistinlinin cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmasına izin verileceğini açıklaması Batı Şeria’dan Kudüs’e geçişlere de sınırlı şekilde izin verilmesine neden oldu. Kudüs Valiliği, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’da ibadet edecekler için planlanan lojistik hazırlıkların engellemesi, İslami Vakıf’ın Ramazan hazırlıklarını tamamlamaktan men edilmesi Kudüs’te Ramazanın ayının daha sakin geçmesine neden oldu. Tüm bu kısıtlamalara rağmen, Ramazan’ın ilk cuma namazına yaklaşık 80 bin kişi Ramazan ayının ilk Cuma namazını yoğun güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa’da kıldı.

Kaynak: İHA

