Küflü peynirin faydaları nelerdir? Küflü peynirin faydaları ve zararları

Küflü peynir, lezzeti ve aromasıyla dikkat çeken ve birçok kişinin severek tükettiği bir süt ürünüdür. Kendine has tadıyla öne çıkan bu peynir türü, yüksek oranda protein ve kalsiyum içermektedir. İmalat süreci zorlu olduğundan çoğunlukla hazır alınıp yenilen bir peynirdir. Bağışıklık sistemi başta olmak üzere sağlık için çok sayıda yararı bulunan bu besinin diğer besinlerde olduğu gibi fazlası birtakım yan etkilerin görülmesine neden olabilmektedir.

Küflü peynir nedir?

Özel küf mantarları kullanılarak fermente edilen, yeşil, beyaz ya da mavi damarları ile dikkat çeken peynir çeşidi, küflü peynir olarak tanımlanır. Keskin bir kokuya sahip olmasından kaynaklı bazı kişiler bu peyniri tüketmeyi tercih etmeyebilir. Küflü peynirin Çerkez peyniri, rokfor, Van otlu peyniri gibi pek çok farklı türü bulunmaktadır. Küflü peynirin dokusu genellikle yumuşak ve nemlidir. Sabah kahvaltılarının olmazsa olmaz peynirleri arasında bulunan küflü peynir doğru bir şekilde tüketildiğinde önemli faydalar sunar.

Küflü peynirin faydaları nelerdir?

Küflü peynir bünyesinde bol miktarda kalsiyum ve protein vardır. B vitamini açısından da zengin olan bu peynirde ayrıca A vitamini de bulunur. Potasyum, magnezyum, çinko, fosfor gibi mineralleri de içeren küflü peynir bilinçli olarak yendiğinde vücuda ciddi yararlar sağlar. Her bölgede farklı olarak üretilen bu peynir oldukça besleyici bir nitelik taşımaktadır. Küflü peynir seçiminde üretim koşullarına dikkat edilmesinde yarar vardır. Özellikle kırmızı, beyaz ya da siyah küflü peynirin alınıp tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Besin değeri oldukça yüksek olan küflü peynir faydaları ise şöyledir:

Yüksek oranda protein içerdiğinden kas gelişimi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Kalsiyum miktarı fazla olduğu için kemik sağlığının desteklenmesinde etkilidir.

İçerdiği probiyotik maddeleri sayesinde bağırsak florasını dengeler.

B grubu ve A vitamini gibi vitaminlere bünyesinde yer verdiğinden bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

İltihaplı rahatsızlıklara yakalanma riskini en aza indirir.

Kan dolaşımını destekler ve kalp sağlığını korur.

Serotonin hormonunu yükselterek depresyon gibi durumların azalmasını sağlar.

Tokluk hissi verme özelliğinden kaynaklı yağ yakımını hızlandırıcı etkisi vardır.

Beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

Enerji verici etkisi ile yorgunluk, halsizlik gibi durumları ortadan kaldırabilir.

Küflü peynir neye iyi gelir?

Küflü peynir başta kemik sağlığı olmak üzere birçok alanda olumlu etkiler sunmaktadır. Kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olur. Bu özelliği osteoporoz hastalığı için oldukça faydalıdır. Kemik erimesi olarak da bilinen bu hastalığa yakalanma riskini düşürür. Probiyotik yapısıyla sindirim sistemini destekleyerek kabızlık, şişkinlik gibi sorunların önüne geçebilir. Aynı zamanda içerdiği yağ asitleri ile beyin fonksiyonlarını da desteklediği belirtilir. Bazı çalışmalar, düzenli ve ölçülü küflü peynir tüketiminin kalp damar sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratabileceğini öne sürmektedir.

Küflü peynirin faydaları ve zararları

Küflü peynir her ne kadar faydalı bir süt ürünü olsa da hijyenik koşullarda üretilmediğinde ciddi zararlar verebilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, hamileler ve yaşlı bireyler için risk yaratabilir. Pastörize edilmemiş sütle üretilmiş küflü peynirler listeria gibi zararlı bakteriler taşıyabilir. Penisilin maddesine karşı duyarlı olanların bu peyniri tüketmesi önerilmez. Kanser hastası olanların ve migren gibi baş ağrısı rahatsızlığı olan kişilerin bu peyniri yememesi tavsiye edilir. Fazla miktarda tüketildiğinde mide bulantısı, baş ağrısı veya sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir.