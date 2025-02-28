Küfürlü konuşmak orucu bozar mı? Oruçluyken kötü söz söylemek oruca zarar verir mi?

Oruç tutmak, ramazan ayının en kutsal görevlerinden biridir. Oruç insanın nefsine hâkim olmasını sağlayan, hem bedenen hem de ruhen kendini huzurlu hissetmesine vesile olan bir eylem olarak bilinir. Oruçluyken orucu bozacak veya oruca zarar verecek davranışlardan uzak durulması çok önemlidir. Bazı insanlar oruçluyken çeşitli konulara tepki olarak küfürlü konuşabilmektedir. Bu durumun oruca zarar verip vermediği konusu ise araştırılan konulardan biridir.

Küfürlü konuşmak orucu bozar mı?

İnsanların argo içeren sözcükler kullanması, dinen de hoş görülmeyen bir durumdur. İslam dilinde ahlaki davranışların önemi oldukça fazladır. Ramazan ayında sağlığı el veren pek çok kişi oruç tutmakta ve üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir. İnsanların oruçluyken küfürlü kelimeler söylemesi, başkalarına karşı kötü davranması veya yalan konuşması, orucu zedelememekte ancak sevabını azaltmaktadır.

Küfür eden bir kişinin tuttuğu oruç bozulmamakla birlikte kabul olup olmaması ise tamamen Allahın takdirine kalmaktadır. Bazı kimseler sinirlerine hâkim olamayıp istemeden de olsa küfür edebilir ve bir başkasının kalbini kırabilir. Oruçluyken açlığın vermiş olduğu hissiyattan kaynaklı kimi kişiler daha fazla sinirli olabilmektedir. Böyle durumlarda sakin kalınması ve orucun bozulmamasına dikkat edilmelidir.

Oruçluyken kötü söz söylemek oruca zarar verir mi?

Hem dini hem de ahlaki yönden kabul edilmeyen çeşitli davranışlar vardır. Bu davranışlardan biri insanların herhangi bir olaya ya da birine karşı argo sözcükler içeren cümleler kurmasıdır. Oruçluyken kötü söz söylemek oruca zarar vermemektedir. Fakat tutulan tüm oruçlar sevap niteliği taşıdığından sevabında azalma olabilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği bilgiler göz önünde bulundurulduğunda oruç tutarken kötü söz etmek, yalan konuşmak, haram olan işleri yapmak, hoşgörü ile karşılanmamaktadır. Bu tür tavırlar sergileyen insanların oruçları olumsuz yönde etkilenmemekle beraber sevap açısından sıkıntı yaşanabilmektedir. Küfür eden bir insanın tuttuğu orucun sevabı azalmakla birlikte eğer orucu inkâr etme durumu da gerçekleştirse dinden çıkmış sayılmaktadır.