Kükürt sabununun faydaları nelerdir? Kükürt sabunu sivilcelere iyi gelir mi? Kükürt sabunu saça faydaları

Kükürt sabunu, sabun bazının içeriğine belli miktarlarda kükürt eklenmesi ile meydana gelen, antibakteriyel ve antiseptik özellikler taşıyan bir üründür. Kükürdün cilde ve saçlara iyi geldiği çok uzun yıllardır çeşitli toplumlarca bilinmektedir. Ancak bilimsel açıdan değer kazanması ve bazı temellere oturtulması zaman almıştır.

Kükürt sabunu ne işe yarar?

İsminden de anlaşılabildiği gibi asıl etken maddesi kükürt olan kükürt sabunu doğada bolca bulunan kükürt malzemesinden elde edilir. Kükürt sarı renkte, katı bir element olarak tanımlanabilir. Hem kozmetik ürünlerde hem de sağlık ürünlerinde kullanılan kükürt genel olarak rafine edilerek ve cilde herhangi bir zarar vermeyecek şekilde formüle edilmiştir.

Tarihi antik dönemlere kadar uzanan kükürt bilinen en eski antiseptik ve dezenfektan özellikli maddedir. Eski Yunan ve Eski Mısır medeniyetlerinde mikrop kırıcı ve yanıcı özelliklerinden faydalanan kükürt sabun bazına katılarak birçok farklı konuda işe yarar olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Kükürt sabununun faydaları nelerdir?

Kükürt sabunu faydaları saçlardan cilde çeşitlilik gösterir. Kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılan kükürt sabun olarak şu faydaları ile bilinir:

Cilt sağlığını korur.

Ölü hücreleri canlandırır.

Fazla yağ oluşumunu engeller.

Akne ve sivilcelerin tedavi süreçlerinde kullanılır.

Sedef ve egzama gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılır.

Ciltteki yağ dengesini sağlar.

Ciltte oluşan kızarıklıkları ve oluşan tahrişleri giderir.

Kepekleri giderir.

Saç derisindeki sorunlarla mücadelede yardımcı olur.

Saçlardaki yağ oranını dengeler.

Saç köklerini güçlendirir.

Enfeksiyon risklerini azaltır.

Ciltteki mikropları ve bakterileri temizler.

Kükürt sabunu nasıl kullanılır?

Kükürt sabunu kullanırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bunların başında da sabunun faydasından yararlanılacak miktarlarda ve sıklıkta kullanılmasıdır. Aşırı kullanılması da hem ciltte hem de saçlarda çeşitli sorunlara neden olabilir.

Kükürt sabununun kullanılabileceği alana göre bazı kullanım önerileri şu şekildedir:

Sabah ve akşam ılık suyla yüz nemlendirilir ve ardında kükürtlü sabun ile yıkanır. Bu sayede ciltte derinlemesine temizlik yapılır.

Ciltte hiçbir sabun kalıntısının kalmaması önemlidir. Bu yüzden bol su ile durulama yapılmalıdır.

Kükürt sabunu her ne kadar cilde iyi gelse de cildi kurutabilir. Bu yüzden kükürt sabunu uygulanan bölgeleri nemlendirmek gerekir.

Saçlara uygulanacaksa önce saç derisi ılık su ile ıslatmalıdır. Hafifçe köpürterek sabunu uyguladıktan sonra bol su ile durulama yapmak gerekir.

Kükürt sabunu uyuza iyi gelir mi?

Çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde de kullanılabilen kükürt sabunu seboreik dermatit, rozase ve vulgaris gibi cilt hastalıklarının tedavilerinde de yardımcı kabul edilir. Sıcak havalarda kullanıldığı zaman terleme oranını azalttığı bilinen kükürtlü sabun kaşıntıya da iyi gelir.

Uyuz hastalığının tedavi sürecinde de kullanılan kükürt sabunu uyuz sorununu ortadan kaldırılması ile de bilinir. Ancak tüm bu etkilerin işe yarayabilmesi için kükürt sabununun düzenli ve dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir.

Kükürt sabunu sivilcelere iyi gelir mi?

Kükürt sabunu saça faydaları ile olduğu kadar cilde faydaları ile de bilinir. Faydaları arasında en önemlisi cilde olan yararları ve cilt hastalıkların tedavisi üzerindeki olumlu etkisidir. Cildi kurutabileceği için ek bir nemlendirme uygulaması da yapılması gerekir. Ayrıca bol su ile yıkamak kükürt sabununun olumsuz etkilerinin de önüne geçebilir.

Kükürt sabunu ciltteki sebumu dengelemeye de yardımcı olacağı için ciltte akne ve komedon oluşumunun da önüne geçer ve oluşma oranını azaltır. Kullanım sıklığına dikkat edilmesi gereken kükürt sabununu uygularken dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları şunlardır: