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Kula’da elektrikli bisiklet kazası: 58 yaşındaki sürücü yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesi Seyit Ali Mahallesi’nde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, saat 14.00 sıralarında Seyit Ali Mahallesi’nde bulunan Galericiler Sitesi önünde meydana geldi.

Kula’da elektrikli bisiklet kazası: 58 yaşındaki sürücü yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesi Seyit Ali Mahallesi’nde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Seyit Ali Mahallesi’nde bulunan Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Gökoğlan’ın kullandığı elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen üç tekerli elektrikli bisikletten savrularak yaralanan 58 yaşındaki Halil Gökoğlan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökoğlan’ın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kula’da elektrikli bisiklet kazası: 58 yaşındaki sürücü yaralandı 1

Kula’da elektrikli bisiklet kazası: 58 yaşındaki sürücü yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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