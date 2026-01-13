HABER

Kulağa çılgınca gelecek ama artık Ay'da otel rezervasyonu yapmak mümkün! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Turizmde çıta artık "atmosferin dışına" çıkıyor. Bir şirket, Ay yüzeyine otel inşa edeceğini duyurdu. Şirket, bu çılgın deneyimin parçası olmak isteyenleri depozito yatırmaya davet etti. Tabii 250.000 ila 1 milyon dolar arasında bir ücreti göze alıyorsanız...

Enes Çırtlık

Dünya'daki tatil beldelerinin dışında, farklı bir deneyim arayanlar için yeni rota: Ay. Kulağa bilim kurgu filmi senaryosu gibi gelse de, bir şirket bu hayali gerçeğe dönüştürmeye kararlı.

AY'DA OTEL İNŞA EDECEKLER

GRU Space adlı bir şirket, San Francisco'daki Güzel Sanatlar Sarayı'ndan (Palace of the Fine Arts) esinlenen bir otel de dahil olmak üzere, Ay'da giderek karmaşıklaşan bir dizi yaşam alanı inşa etme niyetini kamuoyuna duyurdu.

DEPOZİTOSU 250 BİN DOLAR İLA 1 MİLYON DOLAR ARASINDA

Ars Technica'da yer alan habere göre; Şirket, ilgilenenleri 250.000 ila 1 milyon dolar arasında bir depozito yatırmaya davet etti. Parayı yatıranlar, bundan 6 yıl sonra gerçekleşecek ilk Ay yüzeyi görevlerinden birinde yer almaya hak kazanacak.

AY TOPRAĞINDAN TUĞLA YAPACAKLAR

Şirket şu anda ilk "görevini" 2029'da ticari bir Ay iniş aracında 10 kg'lık bir yük olarak uçurmayı, şişirilebilir bir yapı kabiliyetini göstermeyi ve Ay toprağını jeopolimerler kullanarak Ay tuğlalarına dönüştürmeyi planlıyor. İkinci göreviyle şirket, kaynak geliştirme yeteneklerinin ölçeklendirilmiş bir versiyonunu test etmek için bir "Ay çukuruna" daha büyük bir şişirilebilir yapı fırlatmayı planlıyor.

İlk otel, şişirilebilir bir yapı olacak ve 2032 yılında hizmete girecek. Bu otel, aynı anda dört misafiri ağırlayabilecek kapasiteye sahip olacak. Bundan sonraki aşama ise, Güzel Sanatlar Sarayı tarzında, Ay tuğlalarından inşa edilecek bir yapı olacak.

