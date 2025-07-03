Kulak kiri baş ağrısı yapar mı? Kulak kiri baş dönmesi yapar mı?

Kulak kirinin kulak kanalında aşırı birikmesi kulak kanalının tıkanmasına sebep olmaktadır. Özellikle kulak temizliğinde kulak temizleme çubuğunun kullanılması kulak kirinin kulağın içine itilmesine ve sertleşerek bir tıkaç haline gelmesine sebep olmaktadır.

Kulak kirinin kulak kanalını tıkaması sadece işitme kalitesine etki etmemekte aynı zamanda farklı problemlerin de ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Kulak kiri, dış kulak kanalındaki özel bezler tarafından üretilen siyah, sarı, gri ve yeşil renklerdeki mumsu bir salgıdır. Bu salgı, kulağı dış etkenlere karşı koruyan bir bariyer görevini üstlenmektedir. Görevleri arasında toz ve yabancı maddeleri tutmak, kulak kanalını nemli tutmak yer almaktadır.

Halk arasında her ne kadar kulak kiri olumsuz bir şeymiş gibi görülse de aslında yararlı bir maddedir. Fakat kulak kirinin fazla birikimi kişinin kulak ile ilgili bazı problemler yaşamasına sebep olabilmektedir.

Kulak kiri nasıl oluşur?

Kulak kiri oluşumu tamamen insan vücudunun doğal bir parçasıdır. Kulak sağlığı açısından da önemli bir rol oynamaktadır. Kulak kiri, dış kulak kanalında bulunan özel salgı bezlerinin ölü deri hücreleriyle birleşerek meydana getirdiği bir maddedir.

Kulak kanallarının dar olması veya kulağın normalden daha fazla kıllı olması kulak kiri miktarını artırmaktadır. Toz ve kire maruz kalan kişilerde kulak kiri oluşumu diğer bireylere göre daha fazladır. Bunların yanında kulak travması, tıkaç ve kulaklık gibi ürünlerin uzun süre kullanımı, kulak temizliğinde kulak temizleme çubuğunun kullanılması ve kulak travması gibi sebepler kulak kirinin oluşumunda rol oynamaktadır.

Kulak kiri baş dönmesi yapar mı?

Kulak kiri sadece kulakla ilgili bir mesele değildir. Kulak kirinin fazla olması vücudun diğer sistemlerini de etkilemektedir. Fazla miktarda birikip sertleşen kulak kiri dış kulak yolunu tıkar. Bu durum hem işitmeyi etkilemekte hem de denge sistemini bozmaktadır. Denge sisteminin bozulmasıyla beraber kişilerde baş dönmesine sebep olabilir.

Kulakta meydana gelen tıkanıklık kulakta basıncın artmasına sebep olabilmektedir. Meydana gelen bu basınç sadece kulağı değil çevredeki sinirleri ve dokuları da etkileyebilmektedir. Bu yüzden baş dönmesinin yanında kişi kulak çevresinde veya başın tek tarafında hafif ama rahatsız edici bir ağrı hissedebilmektedir. Yani kulak kiri baş dönmesinin yanında baş ağrısına da sebep olabilmektedir.