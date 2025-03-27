Kulaklıktan ses gelmiyor, ne yapmalıyım? Kulaklıktan ses gelmiyor sorunu ve çözümü

Kulaklıklar günümüzde sürekli dolaşıp sinir bozabilen kablolardan kurtulmuş, kullanılan mobil cihazlara bluetooth bağlantısı aracılığı ile bağlantı sağlanarak kullanılabilir hale gelmiştir. Sadece mobil cihazlarda telefonla konuşmak ya da müzik dinlemek için değil masaüstü cihazlarda, bilgisayarlarda ya da tabletlerde de kulaklık kullanılabilmektedir. Ancak bazen çeşitli nedenlere bağlı bir şekilde kulaklıktan ses gelmiyor olabilir.

Kulaklıktan ses gelmiyor, ne yapmalıyım?

Bir telefonda, tablette ya da PC’de kullanılan kulaklıklar kablolu olsun ya da olmasın bazen sorun yaratabilirler. Yani kulaklıktan ses gelmiyor pclerde de mobil cihazlarda da yaşanabilen bir sorun türüdür.

Kulaklıktan ses gelmiyor sorunu ve çözümü birbiri ile bağlantılı durumlar oldukları için önce kulaklıktan ses gelmeme nedenini bilmek gerekir. Bunun için de kulaklığın neden çalışmadığını ya da anlık ve geçici bir sorun olup olmadığının doğru tespit edilmesi önemlidir. Eğer bir kulaklıktan ses gelmeme durumu varsa ilk yapılması gerekenler şunlardır:

Kulaklık bağlantısı kontrol edilir ve cihaza tam olarak bağlanıp bağlanmadığına bakılır.

Kulaklığın takılı olduğu cihaz kapatıp açılır.

Sorun giderme aracı kullanılır.

Ses düzeyi kontrol edilir çünkü cihaz sessizde kalmış olabilir.

SFC (Sistem Dosyası Denetleyicisi) taraması yapılır.

Telefon, tablet ya da bilgisayar güncellenir.

Sorun tespit edildikten ve kulaklıktan neden ses gelmediği net olarak anlaşıldıktan sonra yukarıdaki seçeneklerden uygun olan seçilerek uygulanır. Yine de sorun giderilmediyse bir servisten yardım almak gerekebilir.

Kulaklık kablosuz bluetooth ile çalışan bir kulaklıksa bazen ses gelmeme sorunu bluetooth bağlantısının kopmuş olması ya da kapalı olması durumu ile açıklanabilir. Bu yüzden ilk yapılması gereken bağlantının olup olmadığının kontrol edilmesi olacaktır.

Kulaklık orijinal değilse ve kullanılan cihazla uyumlu değilse de kulaklıktan bir süre sonra ses gelmeyebilir. Bu yüzden tüm kontroller yapılmalı ve sorun doğru şekilde tespit edilmelidir.