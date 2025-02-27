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  4. Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı... Abdullah Öcalan ne diyecek, af ya da umut hakkı var mı? İşte detaylar

Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı... Abdullah Öcalan ne diyecek, af ya da umut hakkı var mı? İşte detaylar

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
27.02.2025 13:05
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Türkiye bugün teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı açıklamaya odaklandı. Tarihi açıklama için sayılı saatler kalırken kulisler son günlerin en hareketli dakikalarını yaşıyor. Öcalan'ın ne açıklayacağı ve açıklamanın içeriğiyle ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Canlı yayında kulis bilgilerini aktaran Dicle Canova herkesin merak ettiği soruları yanıtladı. Peki Öcalan ne diyecek, umut hakkı ya da af söz konusu mu? İşte tüm detaylar...

Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı... Abdullah Öcalan ne diyecek, af ya da umut hakkı var mı? İşte detaylar

Türkiye'de bugün tüm gözler saat 17:00'ye çevrildi. DEM Parti heyeti üçüncü kez İmralı'ya gitti. Parti kaynakları heyetin İmralı dönüşünde İstanbul'da açıklama yapacağını aktardı. Öcalan'ın çağrısının içeriği merak konusu olurken konuyla ilgili olarak CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova çağrının içeriğine yönelik kulis bilgilerini paylaştı.

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"SİLAHLI MÜCADELYİ SÜRDÜRMENİN BİR ANLAMININ KALMADIĞININ VURGULANMASI SÖZ KONUSU"

Canlı yayında konuşan Canova, çağrının silahların bırakılması ve örgütün feshini içerdiğini söyledi. Bugün İmralı'dan net bir açıklama gelmesinin beklendiğini aktaran Canova, "Edindiğim bilgilere göre; kendisi ile görüşecek olan 7 kişilik heyete 1 sayfalık bir açıklama verecek onlara kendi açıklamasını okuması da söz konusu olabilir. Bu 1 A4 sayfasına yazdığı açıklamada öncelikle PKK'nın kuruluşunu anlatması silahlı mücadele gerekçesinin anti demokratik uygulamalar, Kürt kimliğinin tanınmaması vb. gibi nedenlere başlatıldığına dikkat çekmesi bekleniyor. Ardından da gelinen noktada demokratik açılımlar, atılan adımlar ve elbette jeopolitik gelişmeler nedeni ile PKK'nın artık silahlı mücadeleyi sürdürmesinin bir anlamının kalmadığını vurgulaması söz konusu" şeklinde konuştu.

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"ÖCALAN'IN PKK'YI FESHETTİĞİNİ AÇIKLAMASI DA BEKLENTİLER ARASINDA"

Canova'nın açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

"Artık silah bırakmanın bir gereklilik olduğuna atıfta bulunması ve siyasi düzlemde demokratik mücadeleyi işaret etmesi bekleniyor. Aynı zamanda Öcalan'ın PKK'yı feshettiğini açıklaması da yine beklentiler arasında tam ifadesi ne olacak hep birlikte göreceğiz ama büyük ihtimalle kendisi örgüt ele başı olarak fesih kararı alacak gibi duruyor. Peki bu çağrıyı niçin yapacak karşılığında ne aldı? Edindiğim bilgilere göre hiçbir pazarlık yok açıklamasında da silah bırakmayı ve feshi şarta bağlamaması neden feshettiğini gerekçeleri ile açıklaması beklentisi çok yüksek. Her fırsatta bu çağrının devlete değil PKK'ya yani terör örgütüne yönelik olacağı zaten vurgulanmıştı PKK'nın tüm uzantılarını kapsıyor.

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"AF YOK, UMUT HAKKI GÜNDEMDE DEĞİL"

Karşılığında ne verilecek, bu soru çok soruluyor. Edindiğim bilgilere göre hiçbir pazarlık yok deniyor. Çağrının doğrudan adresi terör örgütü ve uzantıları. O çağrı sonrası örgütün ne karşılık vereceği beklenip görünecek. Af çıkar mı? Af yok. Umut hakkı da çok konuşuldu. O da yok. İmaralı'da kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Şehit ailelerini rahatsız edecek herhangi bir adım olmayacak diye ifade ediliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan açıklama DEM Parti
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