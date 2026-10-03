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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması! "Göz yummayacağız, gereken ne ise yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan fon soruşturması hakkında ise "Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye bunun üstesinden gelecek kapasitededir. Haksızlığıa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken ne ise yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması! "Göz yummayacağız, gereken ne ise yapacağız"
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni”nde açıklamalarda bulundu. Fon soruşturması hakkında da kritik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. Her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumu ve Adalet Bakanlığı'mızla gereken adımları atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan fon soruşturması açıklaması! "Göz yummayacağız, gereken ne ise yapacağız" 1

"ŞANLIURFA'YI ÇOK FARKLI BİR NOKTAYA TAŞIDIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'ya şükran borcumuzu yeni eserler yaparak ödemenin gayretindeyiz. Siz varsanız biz de varız. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça, biz de durmak yok hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. Elimiz dolu dolu geldik. Şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz.

Şehir hastanesi Urfa'daki en son sağlık yatırımızı. Şimdiye kadar Urfa'da 61 milyar liralık yatırım yaptık.

Şanlıurfa-Gaziantep ile Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hattının projeleri tamamlandı. En kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Şanlıurfa'yı diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık. Güvenlik bir önem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE ARAMIZA KİMSE GİREMEYECEK"

Terörsüz Türkiye hedefiyle aramıza kimse giremeyecek. Coğrafyamızda barışın huzurun egemen olmasını kimse durduramayacak. Kararlı ve azimliyiz.

Yaptığımız her eserin karşısında durmaktan başka ne yaptılar? Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bu eserler yapılır mıydı? Allah aşkına Şanlıurfa Şehir Hastanesi yapılır mıydı?"

"VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜLLERİNİ FERAH TUTSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki fon soruşturması hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. Her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumu ve Adalet Bakanlığı'mızla gereken adımları atıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye bunun üstesinden gelecek kapasitededir. Haksızlığıa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken ne ise yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa cumhurbaşkanı erdoğan
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