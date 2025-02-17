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  4. Kulisler hareketlendi! TÜSİAD'daki üst düzey toplantının perde arkası... İki kritik detay dikkat çekti

Kulisler hareketlendi! TÜSİAD'daki üst düzey toplantının perde arkası... İki kritik detay dikkat çekti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
17.02.2025 10:20
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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın açıklamalarından sonra başlatılan soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili olarak kulisler de hareketlendi. 'TÜSİAD'ın akil adamları' olarak nitelendirilen Rahmi Koç, Tuncay Özilhan, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner gibi isimler iki gündür görüşme halinde. İki metin hazırlandığı aktarıldı ve Ankara ile ipleri germeden Aras'ın açıklamalarının arkasında durulacağı belirtildi.

Kulisler hareketlendi! TÜSİAD'daki üst düzey toplantının perde arkası... İki kritik detay dikkat çekti

TÜSİAD'ın 13 Şubat’ta gerçekleştirilen Genel Kurul’unda konuşan Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras yaptığı açıklama ile hükümetin tepkisini çekti. Tepkilerin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle Aras hakkında soruşturma başlattı.

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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras

Soruşturma açılmasının ardından derneğin onursal başkanları, Yüksek İstişare Konseyi başkanları ve eski yönetim kurulu başkanları üst düzeyde bir araya geldi. Cumhuriyet'ten Jale Özgentürk bazı TÜSİAD üyeleri ile görüştü ve aldığı bilgileri aktardı.

"ANKARA İLE İPLERİ GERMEDEN BİR METİN HAZIRLAMAK İÇİN İKİ GÜNDÜR GÖRÜŞME HALİNDE"

Özgentürk, "Konuştuğum üyeler konuşmaların yerinde olduğu ve sahip çıkılması gerektiği kanısında. TÜSİAD’ın eski başkanları ve bir anlamda akil adamları Rahmi Koç, Tuncay Özilhan, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner gibi isimler Ankara ile ipleri fazla germeden bir metin hazırlamak için iki gündür görüşme halinde. Öğrendiğime göre iki metin hazırlanmış. İkisi de geri adım atılmadan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras’ın arkasında durulması yönünde" ifadelerine yer verdi.

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan

"KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA DAHA YAPACAĞIZ"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan yaşananların ardından yaptığı açıklamada "Olumsuz anlamda böyle bir konuşma geçmedi. Ancak, üyelerimizden, siyasilerin yaptığı ve TÜSİAD’ı eleştiren açıklamalardan üzüntü duyulduğuna ilişkin çok sayıda mesaj geldi. Herkesin bildiği ve konuştuğu konuların TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi. Bu konuda yanlış anlamaları da gidermek amacıyla bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Yapacağımız açıklama üzerinde çalışıyoruz" demişti.

Anahtar Kelimeler:
TÜSİAD soruşturma
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