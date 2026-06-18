Kulislerde Nimet Özdemir iddiası! Gerçekleşirse üç yılda üçüncü partisi olacak

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan olağanüstü hal sonrası dün partide bir istifa gerçekleşti. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partiden istifa ettiğini duyurdu. Meclis Başkanlığı'na dilekçesini sunan Özdemir, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer vermişti.

KULİSLERDE DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Yaşaşan gelişmenin ardından TBMM'nin sitesinde Özdemir'in partisi 'Bağımsız' olarak güncellendi. Özdemir'in yeni yol haritası merak konusu olurken, kulislerden dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

GERÇEKLEŞİRSE 3 YIL İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ PARTİSİ OLACAK

Özdemir'in gelecek hafta AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Eğer bu iddia gerçekleşirse Özdemir üç yıl içinde üç parti değiştirmiş olacak.

İYİ PARTİ'DEN AYRILIP CHP'YE GEÇMİŞTİ

Özdemir, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildikten sonra 24 Temmuz 2024'te partisinden istifa etmişti. Özdemir o dönem yaptığı açıklamada "Siyasi hayatımın başlangıç noktası olan ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" demiş ve sonrasında CHP'ye katılmıştı.