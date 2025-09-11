Kulislerdeki 'Erdoğan' senaryosu için tarihle örnek verdi! AK Parti'nin yetkili ismi duyurdu: "Çok net şekilde söyleyebiliriz"

Erken seçim olacak mı? AK Parti'den sık sık gündeme gelen konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz her dönem seçim varmış gibi çalıştıklarını vurguladı. Yavuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili sözleri dikkat çekti.

Bu hafta içerisinde programları kapsamında Elazığ’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Portre TV kanalına katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Her dönem seçim varmış gibi çalıştıklarını dile getiren Yavuz, "Erken seçim yok. Seçimler inşallah zamanında yani 2028’de olacak" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BİR DÖNEM DAHA ELDE ETME İMKANI ANCAK BUNA BAĞLI"

Parti olarak bir seçim biter bitmez, ikinci seçimin hazırlıklarına başladıklarını aktaran Ali İhsan Yavuz şöyle konuştu:

"Devamlı kendisini seçime hazır turan bir partiyiz. Dolayısıyla seçime hazırlıklıyız. Her dönem seçim varmış gibi çalışıyoruz. Ama erken seçim yok. Zaten ona erken seçim demiyoruz, seçim yenilemesi kavramını kullanıyoruz. Seçimlerin zamanında olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Seçimler inşallah zamanında yani 2028’de olacak. Ama tabii ben bunu derken buradan hemen ‘Ya tamam da Meclis seçim yenilenmesine karar vermezse, cumhurbaşkanımızın adaylığı' diye bir bahis açabilirsiniz ve buradan hareketle de sanki erken seçim mutlaka olacak diye bir yaklaşımla bunu anlamaya çalışırsınız. Hemen şunu söyleyeyim, cumhurbaşkanımızın yeniden bir dönem daha elde etme imkanı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 360 milletvekiliyle seçim yenileme kararı almasına bağlıdır.

TARİHLE ÖRNEK VERDİ

Ama bunu bir hafta önce de alsa, diyelim pazar günü oluyor, ondan önceki pazar gününe dahi alsa bu maksat gerçekleşir. Seçim 14 Mayıs’ta yapılacaksa 7 Mayıs mümkün, 7 Mayıs’ta olacaksa 30 Nisan mümkün. Bunu tamamen YSK belirleyecek. Buna erken seçim de denmez. Seçim yenileme tabiri kullanılır ama mesele anlaşıldı. Bunu 6 ay önceye, 1 yıl önceye alma gibi bir mecburiyetimiz yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır