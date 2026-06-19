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Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı

Kocaeli'de kontrolden çıkıp duvara çarpan traktörden savrulan sürücü, aracının altında kalarak ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı

Olay, Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün Ö. (45), traktörüyle çalışmak üzere arazisine gitmek üzere evden ayrıldı.

Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı 1

ÇİFTÇİ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Engebeli yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ergün Ö.'nün kullandığı traktör, yol kenarında bulunan evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörden savrulan Ergün Ö., aracının tekerleğinin altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Kocaeli traktör
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