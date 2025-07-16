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Kullanıcılara müjde! Windows 11'e pil ömrünü artıran özellik geliyor

Microsoft, Windows 11’e uyarlanabilir enerji tasarrufu özelliği ekliyor. Yeni sistem, cihazın güç durumu ve mevcut sistem yüküne göre ekran parlaklığını değiştirmeden enerji tasarrufunu otomatik olarak etkinleştiriyor ve devre dışı bırakıyor. Bu mod, pil ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Kullanıcılara müjde! Windows 11'e pil ömrünü artıran özellik geliyor
Enes Çırtlık

Pil ömrü, özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hâlâ en büyük endişe kaynaklarından biri. Microsoft ise bu soruna görünüşe göre yazılımsal bir çözüm getirmeyi hedefliyor. Şirket, Windows 11 kullanıcılarının günlük bilgisayar deneyimini daha verimli hâle getirecek gibi görünen yeni bir özelliği test etmeye başladı: "Uyarlanabilir enerji tasarrufu"

WINDOWS 11'E UYARLANABİLİR ENERJİ TASARRUFU ÖZELLİĞİ GELİYOR

Microsoft'un test ettiği yeni Windows 11 özelliği olan "Uyarlanabilir enerji tasarrufu" (kimisi adaptif enerji tasarrufu modu diyor) bilgisayarınızın mevcut kullanımına göre enerji tasarrufu modunu uyarlanabilir şekilde etkinleştiriyor. Bu özellik, pil seviyeniz ne olursa olsun bilgisayar kullanımınıza göre pil tasarrufu modunu otomatik olarak devreye sokabiliyor.

Kullanıcılara müjde! Windows 11 e pil ömrünü artıran özellik geliyor 1

Microsoft, özelliği duyurduğu blog yazısında şu ifadeleri kullanıyor:

"Uyarlanabilir enerji tasarrufu, cihazın güç durumu ve mevcut sistem yüküne göre ekran parlaklığını değiştirmeden enerji tasarrufunu otomatik olarak etkinleştiren ve devre dışı bırakan isteğe bağlı bir özelliktir."

Enerji tasarrufu modunun uyarlanabilir şekilde devreye girmesi, yalnızca düşük işlem gücü gerektiren görevler yürütüldüğü zaman dizüstü bilgisayarın pil ömrünü uzatabilir.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Microsoft, bu özelliğin nasıl çalıştığına dair teknik detaylara girmedi. Ancak muhtemelen CPU ve GPU kullanımınızı ölçerek o anda yürüttüğünüz iş için fazladan güce ihtiyaç duyup duymadığınızı değerlendirecek. Eğer ihtiyaç yoksa, enerji tasarrufu modu etkinleşecek.

Yalnızca e-posta yazıyor veya internette geziniyorsanız, uyarlanabilir enerji tasarrufu modu muhtemelen devreye girerek pil tasarrufu sağlayacaktır. Öte yandan, video render ediyorsanız veya oyun oynuyorsanız, maksimum performans için bu mod muhtemelen devre dışı kalacaktır.

Dikkat çekici bir detay olarak, uyarlanabilir enerji tasarrufu ekran parlaklığını değiştirmeyecek. Bu da özelliğin olabildiğince fark edilmeden çalışmasını sağlamak adına düşünülmüş olabilir. Çünkü ekran parlaklığının sürekli değişmesi kullanıcılar için rahatsız edici olabilirdi. Yine de görev çubuğundaki simge, enerji tasarrufu modunun etkin olduğunu gösterecek şekilde değişecek.

Öte yandan uyarlanabilir enerji tasarrufu yalnızca pili olan cihazlar için geçerli. Bu nedenle masaüstü bilgisayarlar bu otomatik moddan faydalanamayacak.

İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Ayrıca bu yeni uyarlanabilir enerji tasarrufu modu tamamen isteğe bağlı. Varsayılan olarak etkin gelmeyecek, bu nedenle kullanmak istiyorsanız "Ayarlar" bölümüne gidip manuel olarak açmanız gerekecek. Aksi takdirde, sistem klasik enerji tasarrufu moduyla çalışmaya devam edecek.

WINDOWS 11 UYARLANABİLİR ENERJİ TASARRUFU MODU NASIL KULLANILIR?

Windows 11 uyarlanabilir enerji tasarrufu özelliği şu anda yalnızca Windows Insider programındaki Canary Channel kullanıcılarıyla test ediliyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre bu özellik nihai sürüme geçebilir ya da iptal edilebilir. Microsoft'un Insider Programı’nda birçok özelliği test edip sonradan yayınlamadığı oldu. Bu da o tür özelliklerden biri olabilir veya olmayıp nihai sürüme geçebilir.

Bu yeni özellik, geçen hafta Canary Kanalı'nda yayınlanan Windows 11 27898 önizleme yapısıyla birlikte dağıtıma çıkmaya başladı. Microsoft'un kullandığı A/B test sistemi nedeniyle bazı kullanıcılar bu özelliği hemen göremeyebilir.

Windows 11'de enerji tasarrufu ayarları Ayarlar > Sistem > Güç ve pil bölümünden yönetilebiliyor.

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Microsoft bilgisayar pil Windows işletim sistemi Windows 11 batarya enerji tasarruf windows
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