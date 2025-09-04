Kullanıcıların uzun bekleyişi artık son buldu: iPad için Instagram uygulaması resmen yayınlandı!

Yıllardır kullanıcılar iPad için Instagram uygulaması çıkması için bir bekleyiş içerisindeydi. Çünkü bugüne kadar iPad’deki Instagram deneyimi sadece büyütülmüş bir iOS uygulamasıydı. nitekim uygulama resmen yayınladı ve bu bekleyiş artık sona erdi.

INSTAGRAM IPAD UYGULAMASI ÇIKTI!

Yeni uygulama varsayılan olarak Reels ekranıyla açılıyor; böylece kullanıcılar büyük ekranda kısa videoları yukarı kaydırarak izleyebiliyor.

iPad uygulaması, içerik tüketimi açısından telefon uygulamasındaki özelliklerin neredeyse tamamını sunuyor. TechCrunch'ta yer alan habere göre, Hikayeler uygulamanın üst kısmında görünüyor, sol kenar çubuğundan ise Takip edilenler akışı, DM’ler, Arama, Keşfet ve bildirimler gibi seçeneklere erişilebiliyor.

Şirket, artık deneyimi büyük ekranlara uygun şekilde yeniden tasarladığını söyledi. Örneğin, bir Reels izlerken yorumları yan tarafta görebiliyor, mesajlar sekmesindeyken ise sol tarafta tüm aktif sohbetleri görüntüleyip aynı anda belirli bir konuşmayı açabiliyorsunuz.

Yeni iPad uygulaması, şirketin açıklamasına göre, iOS 15.1 veya daha yeni sürümleri çalıştıran tüm iPad’lerde kullanılabiliyor.