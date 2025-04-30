Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 2025 yılı hedefini açıkladı: '65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerine ilişkin yaptığı açıklamada hedefin 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olduğunu açıkladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda sunum yapan Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı;

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu seneki ziyaretçi sayılarına baktığımızda ilk çeyrekte 2017'de 4.8 milyon ziyaretçi almıştık. 2024’te 9.1 milyona kadar çıktık. Bu sene ilk çeyrekte 8.9 milyon ziyaretçi ile kapattık. Yıl sonu ortalamasına baktığımızda hedefimizde yüzde 4.4’lük artış olduğunu düşünüyoruz. Ocak ayını çok başarılı bir şekilde kapattık. Şubat ayına geldiğimizde ilk çeyrekte ziyaretçi sayılarını etkileyen takvimsel faktörler oldu. Şubat ayı 28 çekiyor, bize yüzde 3.5’lik bir etkisi var. Mart ayında Ramazan ayı döneminde bölgesine göre rezervasyonlarda yüzde 20’ye varan azalışlar oluyor.

NİSAN AYINDA BÜYÜME

Geçen seneye baktığımızda Paskalya tatili mart ayına geliyordu. Bu sene 20 Nisan'a kaydı, ikinci bir takvimsel etki orada yaşadık. Nisan ayı çok iyi başladı. Tahmini sayılar var. Yüzde 6 büyüme ile kapatacak gibi gözüküyor.

"KALIŞ SÜRESİ BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE"

Rezervasyonlar yıl sonu ortalamasının üzerinde geliyor. Bu sene ilk çeyrekte ortalama kalış süresi beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Yıl ortalamasında yüzde 3.5 daralma beklerken ilk çeyrekte yüzde 1 ile sınırlı kaldığını gördük. "

Kişi başı gecelik gelir beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Burada kişi başı gecelik gelirde kendi içinde ikiye ayrılıyor. Yabancı turist kaynaklı kişi başı gecelik gelir, yurt dışı yerleşik kişilerden kaynaklı kişi başı gelir. Bundan sonra ziyaretçi sayısı kadar nitelikli turisti de önceliklendireceğiz. Bunun olumlu sonuçlarının rakamlara yansıdığını görüyoruz. 2017’de 75 dolarla devralmışız. Bu sene ilk çeyrekte 116 dolara çıkmış.

"REKOR GELİR"

2017’de 3.4 milyar dolar gelirmiş geçen sene 8.9’a çıkmış. Bu sene 9.5 milyar dolara çıkmış. Kişi sayısı azalmasına rağmen gelir yıl ortalamasının dahi üstünde. Ortalama kalış süresi beklentimizden daha yüksek geliyor artı kişi başı gecelik harcama yıl ortalaması beklentimizin üzerinde gerçekleşiyor. Otomatikman yansıması ilk çeyrek itibarıyla 2025 yılında rekor gelir olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye 9.5 milyar dolarla ilk çeyrekteki en iyi gelirini yakalamış oluyor. Özetle 2025 yılındaki 64 milyar dolar gelir hedefimize paralel bir sonuçla ilk çeyreği kapatmış olduğumuzu sevinerek söyleyebilirim.

DÜNYACA ÜNLÜ RESSAMLARIN SERGİLERİ

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca ressamların sergilerine de yer verilecek. Bakanlıktan aktarılan bilgilere göre Salvador Dali ‘’Sürrealizmin Başyapıtları’’ sergisiyle, Henri Matisse ise ‘’Çizginin ve Çizimin Sadeleştirilmesine Doğru’’ sergisiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Bu isimlere ilave olarak Marc Chagall Ankara’da, Joan Miró İzmir’de, René Magritte Antalya’da, Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas ve Auguste Rodin ise Nevşehir ve Diyarbakır’da yer alacak. Öte yandan 2024’te İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da ağırladığımız Pablo Picasso bu yıl Anadolu’da tam 7 şehirde (Adana, Bursa, Van, Kayseri, Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır) sanat severlerle buluşacak.

Salvador Dali (1904-1989): Sürrealizmin dünyadaki en önemli temsilcisi olan İspanyol ressam Dali, en ünlü tablosu, tüm Sürrealist tabloların en tanınmışı olan “Belleğin Kalıcılığı”nı 1931’de tamamladı.

Henri Matisse (1869-1954): Fransız ressam Matisse, Fovizm akımının öncüsüdür. Matisse’in sanat anlayışı, renk ve formun bağımsız ve güçlü bir şekilde kullanılmasına dayanır.

Marc Chagall (1887-1985): Sürrealizmin önemli temsilcilerinden olan Rus asıllı Fransız ressam. Resmin yanı sıra gravür, mozaik ve vitray eserleriyle de tanınır.

Joan Miró (1893-1983): İspanyol ressam ve heykeltıraş Joan Miró, aynı zamanda çinko levhalar üzerine yaptığı litografi eserleriyle de tanınır.

René Magritte (1898-1967): Gerçeküstücülük akımının en önemli temsilcilerinden sayılan Belçikalı ressamın düş ürünü temaları işlediği resimleri, komedi, korku, tuhaflık ya da ilginçlik kavramlarının bir karışımıdır. Bir dönem reklam çizimleri de yapmıştır.

Edgar Degas (1834-1917): Fransız ressam, heykeltıraş ve çizer Degas, İzlenimcilik akımının kurucularından biri kabul edilse de ressam bu terimi reddedip gerçekçi olarak tanınmayı tercih ettiğini açıklamıştır.

Auguste Rodin (1840-1917): Dünyada modern heykel akımının öncüsü olarak bilinen Fransız heykeltıraş Rodin, dünyaca ünlü Düşünen Adam heykelinin de yaratıcısıdır.

Pablo Picasso (1881-1973): İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarı Pablo Picasso, Kübizm ve Gerçeküstücülük akımlarında 20. yüzyıl sanatının en iyi bilinen isimlerindendir.

STEVE MCCURRY

National Geographic Dergisi’nin 1985 Haziran sayısının kapak fotoğrafı olan ‘’Afgan Kızı: Şarbat Gula’’ ile dünyaca tanınan Amerikalı fotoğrafçı ve foto muhabiri Steve McCurry bu yıl festivalimizde yer alacak. McCurry İstanbul’da “The Haunted Eye” başlıklı sergisinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

BOLŞOY TİYATRO OPERA VE BALESİ

Rus sahne sanatının dünyaca ünlü simgesi, dünyanın en köklü sanat kurumlarından Bolşoy Tiyatro Opera ve Balesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, dünyaca ünlü bale gösterilerinden Kuğu Gölü Balesi ile Romeo ve Juliet’i İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.

ŞAKİR PAŞA AİLESİNİN BEŞ HARİKASI SERGİSİ

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bir ailenin içinden çıkan beş büyük sanatçı Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Nejad Melih Devrim, Füreyya Koral ve Cevat Şakir Kabaağaçlı ilk kez aynı sergide buluşuyor.

“Şakir Paşa Ailesinin 5 Harikası” sergisi, sadece eserleriyle değil, aile arşivinden alınan mektuplar, fotoğraflar ve belgelerle de Türkiye’nin sanat ve düşünce tarihine bir yolculuk sunuyor.

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN MÜZE EVİNİN ZİYARETE AÇILMASI

Anadolu’ya tutkulu, sanatıyla iz bırakan öncü bir sanatçı, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mimar Turgut Cansever tarafından tasarlanan Kalamış’taki müze evi, 50. ölüm yıldönümünde özel bir ziyaretle halka açılıyor. Sadece Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek bu özel ziyarette sanatçıya ait çok sayıda eser ve hatıralar görülebilecek. Proje sanatçının ilham veren sanat yolculuğunu keşfetmeye davet ediyor.

İZ VE BELLEK: BALKAN NACİ İSLİMYELİ SERGİSİ

Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Balkan Naci İslimyeli’nin eserleri, uzun bir aradan sonra başkentli sanatseverlerle geniş bir koleksiyon eşliğinde buluşuyor. Mustafa Ayaz Müzesi’nde gerçekleşecek sergide, sanatçının düşünce ve sanatla örülü dünyasına bir yolculuğa çıkılacak.

MİRAS GORDİON SERGİSİ

Bu sergi, Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerini bir araya getirerek kültürel bellek, miras ve zamansız anlatılar üzerinden izleyicileri derin bir sanat yolculuğuna davet ediyor. Sergide, resimden heykele, seramikten enstalasyona, dijital sanattan farklı çağdaş tekniklere uzanan 30’dan fazla eser yer alacak. Sergi Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleşecek.

ANDREA VANZO

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Andrea Vanzo, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde İstanbul’da sahne alacak.

SEYYAH

Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen, yapay zekâ destekli etkileşimli bir dijital sanat deneyimi olan Seyya isimli bu eser, izleyiciyi Göbeklitepe’den başlayarak günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna davet eder. Lidar ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde izleyiciyi algılayan sistem, izleyiciyi geçmiş medeniyetlerde yaşamış bir figür olarak yeniden kurgular. Yapay zekâ, izleyicinin duruşunu, hareketlerini ve varlığını analiz ederek kişiye özel bir deneyim oluşturur.

KÖKLERE YOLCULUK

Türk resim sanatının tarihsel yolculuğunu dijital sanatın olanaklarıyla yeniden yorumlayan Köklere Yolculuk sergisi, geçmişin izlerini günümüzün teknolojik ifadeleriyle birleştirerek sanatın zaman ve mekân ötesi gücüne vurgu yapıyor. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi envanterinden seçilen 10 eser, 10 dijital sanatçıya iletilmiş, sanatçılar, bu eserleri hareketli görüntüler, yapay zekâ görselleştirmeleri, veri işleme teknikleri ve etkileşimli anlatımlar aracılığıyla dönüştürmüştür.

Sergilenen Eserler:

Hoca Ali Rıza – Manzara

Adnan Çoker – Türk Ücgeni

Abidin Dino - İsimsiz

Abdülmecid Efendi – Haremde Goethe

Osman Hamdi Bey - Silah Taciri

Şeker Ahmet Ali Paşa – Manzara

Mustafa Ata – Kompozisyon

Cemal Tollu – Atlar

Erol Akyavaş – Kompozisyon

Halil Dikmen – Portakal Toplayanlar

ESKİZDEN PİKSELE: ANATOLIAN EDITION

Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi, 2022 yılından itibaren teknoloji ve sanatın birleşimiyle Türk sanat ekosistemine büyük katkılar sağladı. Gerçekleştirilen 27 sergi, 188 sanatçıyı bir araya getirerek, dijital sanatın gücünü ve etkisini geniş bir izleyici kitlesine ulaştırdı. Sosyal medyada büyük bir etkileşim yaratan sergi, 1.2 milyon izlenme, 780 bin beğeni ve 380 bin yorum ile dikkat çekti. 2024 yılında gerçekleştirilen Açık Çağrı süreciyle 240 başvuru arasından seçilen 27 sanatçı, serginin global sanat sahnesindeki etkisini güçlendirdi. Toplamda 239,048 ziyaretçi tarafından ilgiyle takip edilen etkinlik, 2025 yılı için sürdürülebilir bir yapıya dönüşerek daha fazla sanatçının katılımını hedefliyor. 2022'den itibaren her yıl artan ilgisi ve katılımcı sayısıyla Eskizden Piksele, dijital sanatın evrimini ve Türkiye'deki sanatçılara kazandırdığı uluslararası görünürlüğü gözler önüne seriyor.