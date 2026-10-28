Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ersoy, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasından Cumhuriyet'in ilanına uzanan tarihi sürece değinen Ersoy, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Kültürel mirasın korunması, kültür ve sanatın toplumun her kesimiyle buluşturulması için yürüttükleri çalışmalara da dikkati çeken Ersoy, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

"BÜYÜK ZAFER, 29 EKİM 1923'TE CUMHURİYET'İMİZİN İLANIYLA TAÇLANMIŞTIR"

Bakan Ersoy, Türk tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir asrı aşkın süre önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, her türlü yokluk ve zorluğa rağmen işgal güçlerine karşı kahramanca savaşmış, bu destansı mücadele, 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zafer, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'imizin ilanıyla taçlanmıştır. Bugün bizler, Cumhuriyet'imizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz."

Cumhuriyet'in milli egemenlik, birlik ve beraberlik açısından taşıdığı öneme işaret eden Ersoy, "Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, milli egemenliğimiz ile birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatlarından biridir. Bu büyük mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesini yaptı.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarını Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ilişkin hedefler doğrultusunda sürdürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürel mirasımızı korumak, kültür ve sanatı toplumumuzun her kesimiyle buluşturmak ve Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır