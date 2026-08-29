HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy 30 Ağustos Zafer Bayramı yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy 30 Ağustos Zafer Bayramı yayımladı
Mustafa Fidan

Bakan Ersoy’un mesajı şöyledir:

"İşgal ve parça parça pay edilmekte olan vatan toprağı, her bir bölgesinde bu aziz milletin fertleri tarafından, vatana ve bayrağa kan ve can borcunu tereddütsüz ödeme kararlılığıyla savunulmaya başlanmıştı. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkmakla bu asil direnişi millî bir irade altında toplayacak, yek vücut bir Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatacaktı. “Ya İstiklal! Ya Ölüm!” iradesinin kenetlediği bu aziz millet, imkânsız denilen mücadelesini 30 Ağustos 1922’de zaferle taçlandıracak; ardından Gazi’nin, “Ordular İlk hedefiniz Akdeniz’dir… İleri” emriyle aziz vatan toprağını postallarıyla kirletenlerin son güruhu da Adalar Denizi’nin serin sularında çırpınır halde geldikleri yere gönderilecekti.

104 yıl önce fiilî işgal bertaraf edilmiş, istiklâl kazanılmıştır. İstikbal ise bugün de önümüzde uzanmaktadır. Onu kazanmak daimî bir ülkü, bitmeyecek bir mücadeledir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni idrak ederken bilinmelidir ki bugün ülkemiz ve milletimiz için attığımız her adımın, ortaya koyduğumuz her bir proje ve vücuda getirdiğimiz her bir eserin arkasında 104 yıl önce ateşlenen istikbal meşalesinin şu anda bizler tarafından taşındığının bilinci vardır. Dünya döndükçe bu bilinç ve bu meşale nesillerimizle geleceğe yol alacak, mücadelenin hiçbir şekil ve safhasından ödün vermeksizin istiklal ve istikbalimiz payidar kılınacaktır.

Kurtuluş Savaşı’mızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını; millî ve manevi varlığımız, vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız yolunda canından geçmiş aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Asla eskimeyen ve eksilmeyen o büyük gururla aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih'in ilim mirası 555. yılında gelecekle buluştuFatih'in ilim mirası 555. yılında gelecekle buluştu
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 676’ya yükseldiNepal’deki sel felaketinde can kaybı 676’ya yükseldi

Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.