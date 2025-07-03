Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! “Yolumuza devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önceki gün kahvaltıda bir araya geldiği AK Parti milletvekillerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayrılıp ayrılmayacağı konularında bilgi verdi. Erdoğan ayrıca terör örgütü PKK’dan beklenen silah bırakma görüntülerinin de yakında geleceğini belirtti.

"SÜREÇ İSTEDİĞİMİZ GİBİ İLERLİYOR"

AK Parti milletvekilleriyle önceki gün kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda iktidar tarafından 'Terörsüz Türkiye' olarak tanımlanan süreçle ilgili bilgiler verdi.

Konuyla ilgili milletvekillerini dinleyen Erdoğan, “Süreç istediğimiz gibi ilerliyor, bir sorun yok. Sahadan gelen raporlar da bunu destekliyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Meclis’te yakın bir zamanda komisyon kurulacağını söyleyen Erdoğan, konunun Türkiye için önemine dikkati çekti.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DEM HEYETİYLE GÖRÜŞECEĞİM"

Erdoğan’ın “Önümüzdeki hafta çarşamba günü DEM heyetiyle görüşeceğim. Söylediklerimiz oldu, yerine getirilip getirilmemesi noktasındaki konuları konuşacağız” dediği öğrenildi.

KÜLTÜR VE TURİZM AYRILMAYACAK

Bir vekilden gelen “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye bölünmesine” ilişkin öneriyi geri çeviren Erdoğan, “Biz bu işleri zamanında çok yaptık. Ayırdık birleştirdik ama bir faydasını görmedik. Artık ayırmayı düşürmüyoruz, yolumuza böyle devam edeceğiz” dedi.