Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Grand Kartal Otel açıklaması! "İddia gerçek dışı"

Turizm ve Kültür Bakanlığı'na ait belgeler ortaya çıktığı iddia edilmiş ve Grand Kartal Otel'in yangından 6 ay önce turizm belgesini kaybettiği, kaçak duruma geldiği, misafir konaklamasının imkansız hale geldiği öne sürülmüştü.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlık söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şunları ifade etti:

"Kamuoyuna yansıyan 'Grand Kartal Otel Kaçak' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Grand Kartal Otel'in yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır.

Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüyen Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmiştir"