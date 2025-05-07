Kulu'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.D. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır