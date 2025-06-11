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Kulu’da saman balyası yangını

Konya’nın Kulu ilçesinde çıkan yangında saman balyaları yanarak zarar gördü.Yangın, ilçeye bağlı Karapınar Yaylasında çıktı.

Kulu’da saman balyası yangını

Yangın, ilçeye bağlı Karapınar Yaylasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.E.A.’ya ait evin bahçesinde üzeri çadırla muhafaza edilen yaklaşık 200 balya saman belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

ÇOK SAYIDA SAMAN BALYASI ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Çok sayıda saman balyası yangında zarar görüp kullanılmayacak duruma geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Konya saman
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