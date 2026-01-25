Kulu’da kontrolden çıkan kamyonet devrildi

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Mandıra Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, devrilen araç daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır