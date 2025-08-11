HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kulu’da motosiklet duvara çarptı, sürücü yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin duvara çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza, saat 00.10 sıralarında Camikebir Mahallesinde meydana geldi.

Kulu’da motosiklet duvara çarptı, sürücü yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin duvara çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 00.10 sıralarında Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (20) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Öğretmenevi yanında depo duvarına çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan S.A. burada yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Küçük çocuk endişeli gözler içinde indirildi! Kayseri’de 14 katlı binada yangın: Oturanlar tahliye edildiSon dakika | Küçük çocuk endişeli gözler içinde indirildi! Kayseri’de 14 katlı binada yangın: Oturanlar tahliye edildi
Bina ateş topuna döndü! OGM'ye ait lojmanda alevler yükseliyorBina ateş topuna döndü! OGM'ye ait lojmanda alevler yükseliyor

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz!

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz!

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

Bina ateş topuna döndü! OGM'ye ait lojmanda alevler yükseliyor

Bina ateş topuna döndü! OGM'ye ait lojmanda alevler yükseliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.