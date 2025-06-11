HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kum yüklü tır devrildi: Sürücü yara almadan kurtuldu

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kum yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kum yüklü tır devrildi: Sürücü yara almadan kurtuldu
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Muradiye-Çadıran karayolu üzerinde bulunan şelale yakınlarında meydana geldi. M.N.G. yönetimindeki 65 ACS 528 plakalı kum yüklü tır yol kenarına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, tır sürücüsünün herhangi bir yara almadığı belirlendi. Tırda maddi hasar meydana gelirken, kum yığınları yola savruldu. İtfaiye ekipleri, yola dökülen kumları kısa sürede temizledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da orman yangını: Alevlerin petrol istasyonuna sıçramaması için seferber oldularŞanlıurfa’da orman yangını: Alevlerin petrol istasyonuna sıçramaması için seferber oldular
ABD, İran'a mı saldıracak? Trump: "Bunu savaşmadan yapmak güzel olurdu"ABD, İran'a mı saldıracak? Trump: "Bunu savaşmadan yapmak güzel olurdu"

Anahtar Kelimeler:
Van kaza tır kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı belli oldu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı belli oldu

Fenerbahçe duyurdu! Acun Ilıcalı görevden ayrıldı! "Eleştiriler aldım..."

Fenerbahçe duyurdu! Acun Ilıcalı görevden ayrıldı! "Eleştiriler aldım..."

Cumhuriyet savcısı ortadan kayboldu!

Cumhuriyet savcısı ortadan kayboldu!

Özdağ hakim karşısına çıktı! Karar verildi

Özdağ hakim karşısına çıktı! Karar verildi

Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

DEM Parti isim isim duyurdu! Gündem olacak 'Öcalan' iddiası: 'Görüşmeler yapmak istiyor'

DEM Parti isim isim duyurdu! Gündem olacak 'Öcalan' iddiası: 'Görüşmeler yapmak istiyor'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.