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Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Kırşehir’de bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira para cezası uygulandı.

Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri; Kuşdilli Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda kumarda kullanılan iki deste iskambil kağıdı ile bir miktar para muhafaza altına alındı. İş yeri sahibi A.S.K. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynadıkları tespit edilen Y.T., A.U., Ö.K. ve A.A.’ya ise toplamda 36 bin 988 lira idari para cezası kesildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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