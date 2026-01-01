Kumaş deposu alevlere teslim oldu

HABER

Hatay’da bir apartmanın giriş katında bulunan kumaş deposu alevlere teslim olarak yandı.

Hatay’da bir apartmanın giriş katında bulunan kumaş deposu alevlere teslim olarak yandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle apartmanı sarmadan söndürüldü.

Yangın; İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın giriş katında yaşandı. Apartmanın giriş katında bulunan ve kumaş deposu olarak kullanılan daire alevlere telsim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının apartmanı sarmasının önüne geçti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında iş yerinde maddi hasar yaşanırken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA

Hatay
